Fritz Eckenga: Jetzt kommen witzlose Zeiten

WDR 2 Kabarett. . 02:35 Min. . Verfügbar bis 16.03.2023. WDR 2.

Fritz Eckenga hat kurz mal eben folgende Frage: Haben wir gerade witzlose Zeiten? Weil "die Lage" so schlimm ist? Weil die Nachrichten so deprimierend, die Bilder so grauenhaft sind? Einerseits. Andererseits heißt es aber doch immer: Lachen ist die beste Medizin. Also was jetzt?:

