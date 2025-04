Fritz Eckenga: Börsenkicks

WDR 2 Kabarett. . 02:39 Min. . Verfügbar bis 09.04.2027. WDR 2.

Die Börse crasht und das, was da jetzt passiert, ist erst der Anfang. Der Zollwahnsinnige testet mal aus, was auf dem Weltmarkt möglich ist. Jetzt sind Experten gefragt, solche wie WDR 2 Kabarettist Fritz Eckenga: Keine Ahnung, aber 1A-Analyse - so geht das.

