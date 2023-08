Florian Schroeder: Prigoschin ist weg

WDR 2 Kabarett. . 03:02 Min. . Verfügbar bis 28.08.2024. WDR 2.

Genau weiß man nicht, wer für Prigoschins Tod verantwortlich ist, umso mehr beschäftigt sein Absturz die Fantasie. Florian Schroeder malt sich aus, was ihm in den letzten Minuten durch den Kopf geht, wie die Wagner-Truppe einen Nachfolger suchen könnte und was Hubert Aiwanger mit alldem zu tun hat.

