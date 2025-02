Florian Schroeder: Merz - mein Kanzler

WDR 2 Kabarett. . 02:38 Min. . Verfügbar bis 04.02.2027. WDR 2.

Florian Schroeder hat seine Wahlentscheidung getroffen: Friedrich Merz muss Kanzler werden. Schließlich reimt sich sein Name so schön auf Herz. Der Mann ist einfach eine emotionale Wärmepumpe, der einem Obdachlosen schon mal sein Buch schenkt und auf einen unerschöpflichen Vorrat an gefühlten Wahrheiten zurückgreifen kann.

