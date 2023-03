Florian Schroeder: Erdöl aufs Grundgesetz

WDR 2 Kabarett. . 03:01 Min. . Verfügbar bis 06.03.2026. WDR 2.

Die Diskussion über Protestaktionen von Klima-Aktivisten wie der Letzten Generation nehmen groteske Züge an, findet WDR 2 Kabarettist Florian Schroeder. Er meint: Wer so etwas in mit Terrorismus gleichsetzt, sollte sich nochmal in der Welt umsehen und erkennen, was wirklicher Terror ist.

Audio Download .