Florian Schroeder: CDU-Parteitag

WDR 2 Kabarett. . 02:37 Min. . Verfügbar bis 25.11.2020. WDR 2.

Endlich wieder ein CDU-Parteitag in Leipzig, auf den sich WDR 2 Kabarettist Florian Schroeder so richtig gefreut hatte. Da also, wo Angela Merkel 2003 den Sozialstaat zusammenfalten wollte. Jetzt war die Rede von Revolution. Und was war wirklich? Hier das Fazit.

