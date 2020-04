Dieter Nuhr: Wo ist der Sinn von Corona?

Der Podcast mit Steffi Neu, Christine Westermann und Larissa Rieß

Das Coronavirus stellt unser Leben auf den Kopf. Quer durch alle Generationen. Christine Westermann, Steffi Neu und Larissa Rieß reden miteinander: Andere Lebenssituationen, andere Perspektiven, andere Probleme. Sie reden über das, was gerade in unseren Städten und auf dem Land passiert. Drei bekannte Stimmen von 1LIVE, WDR 2 und WDR 4, stellvertretend für drei Generationen. Persönliche, spannende Gespräche über das, was uns alle gerade bewegt.

