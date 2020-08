Dieter Nuhr: Mit dem Virus leben

WDR 2 Kabarett. . 02:07 Min. . Verfügbar bis 20.08.2021. WDR 2.

Corona will und will einfach nicht verschwinden. Dieter Nuhr macht sich langsam Sorgen um seine Figur - und fragt sich, wer eigentlich am meisten von Corona profitiert.

