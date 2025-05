Dieter Nuhr: Merz, Trump und der Papst

WDR 2 Kabarett. . 02:20 Min. . Verfügbar bis 08.05.2027. WDR 2.

Der neu gewählte Kanzler Friedrich Merz hat in Berlin den Amtseid geleistet und zwar mit der Formel "So wahr mir Gott helfe". Etwas weiter südlich wird nach einem neuen Papst gesucht und auf dem Globus ganz tief im Westen sitzt jemand, der schon mal auf ganz besondere Weise Interesse an diesem Amt bekundet hat. WDR 2 Satiriker Dieter Nuhr lässt satirischen Rauch aufsteigen.

