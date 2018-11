Audio: Besser pendeln mit den Copa Boys: GLYMPSEN mit Bianka

WDR 2 Copacabana | 07.11.2018 | Länge: 01:17 Min.

Am Mittwoch haben Jünter, Jötz und Jürgen Bianka von Bad Honnef zu ihrem IT Job nach Hürth gebracht. Und Bianka hat via App ihre Mitfahrer eingesammelt. Komplettes Neuland für die drei Herren. | audio