Dieter Nuhr: Friday for Future

WDR 2 Kabarett | 21.03.2019 | 02:30 Min.

Friday for Future - Dieter Nuhr besinnt sich zurück, an die Zeit, in der er als Jugendlicher keine Zukunft mehr sah. Aber ganz ohne Ironie: es ist gut dass die Jungen sich Gedanken machen. Autor/-en: Dieter Nuhr.

Audio Download .