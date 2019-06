Audio: Fritz Eckenga: Mautobahn

WDR 2 Kabarett. . 02:38 Min. . WDR 2.

"Jetzt nehmen uns die Ausländer auch noch die Autobahnmaut weg! Das wird man ja wohl noch sagen dürfen! Auch dann, wenn es sich nicht um so richtige, sondern nur um so 'ne Art Ausländer handelt, also um Österreicher." WDR 2 Satiriker Fritz Eckenga zum Riesenaufreger: Mautobahn. | audio