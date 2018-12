Audio: Wilfried Schmickler: Montagsfrage - Festprogramm

Was macht eigentlich das Weihnachtsfest so besinnlich? Ganz bestimmt nicht das, was im Fernseher läuft, meint auch WDR 2 Satiriker Wilfried Schmickler in seiner frohen Botschaft. Autor/-en: Wilfried Schmickler. | audio