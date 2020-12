Becker/Jünemann: Der Heilige Amazon

WDR 2 Kabarett. . 02:25 Min. . Verfügbar bis 04.12.2021. WDR 2.

Steuertricksereien, Geld scheffeln, Mitarbeiter aussaugen: Diese Themen kommen in der Vorweihnachtszeit nicht gut an. So richtig unsolidarisch scheint da Jeff Bezos, Amazon-Chef. Hier die investigative Kabarett-Recherche von Jürgen Becker und Didi Jünemann.

