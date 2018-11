Audio: Black Friday: Kauf dich kaputt!

WDR 2 Comedy | 22.11.2018 | Länge: 02:13 Min.

Kauf dich kaputt! Am Black Friday herrscht globaler Konsumterror auf Plakaten, in Onlineshops und in jedem Geschäft. Billig muss es ein, dafür pfeifen viele auf Ethik und Moral. Linus Volkmann regt das auf. | audio