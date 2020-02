Becker / Jünemann: Rassistische Kostüme

WDR 2 Kabarett. . 02:50 Min. . Verfügbar bis 20.02.2021. WDR 2.

Noch immer kein Kostüm für Karneval? Dann wird es aber jetzt Zeit. Aber Vorsicht: in diesem Jahr soll ja alles "pc" sein. Damit nichts schiefläuft, klären Jürgen Becker und Didi Jünemann in ihrer Frühstückspause mal satirisch darüber auf, was der Narr oder die Närrin so tragen kann. Autor/-en: Jürgen Becker ;Didi Jünemann

Audio Download .