Becker & Jünemann: Pionierin mit Pfeife

WDR 2 Kabarett. . 02:17 Min. . Verfügbar bis 02.12.2023. WDR 2.

Ein Trost bleibt der DFB-Elf nach dem Aus bei der WM: "Am schönsten ist es immer noch zuhause". Sagen zumindest die WDR 2 Satiriker Jürgen Becker und Didi Jünemann. Und was hat der Einsatz der französischen Schiedsrichterin Stéphanie Frappart mit den Flüssiggaslieferungen aus Katar zu tun? Und was mit geweihten Priesterinnen in der katholischen Kirche - in etwa 400 Jahren? Antworten von Becker und Jünemann.

Audio Download .