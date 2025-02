Becker & Jünemann: Bauschaumschlägerei

WDR 2 Kabarett. . 02:13 Min. . Verfügbar bis 07.02.2027. WDR 2.

In Ulm wurden Autos mit Bauschaum im Auspuff beschädigt. Dahinter soll der russische Geheimdienst stecken, um den Verdacht auf Klimaktivisten zu lenken - um den Grünen zu schaden, wie Becker & Jünemann vermuten. Sie melden außerdem noch leise Zweifel am CDU-Sofortprogramm in Sachen Heizungsgesetzabschaffung an.

