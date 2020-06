Barbara Ruscher: Homeschooling vs. Schulöffnung

WDR 2 Kabarett. . 02:31 Min. . Verfügbar bis 16.06.2021. WDR 2.

Barbara Ruscher vertritt Florian Schroeder in der Sommerpause. Und die Kabarettistin findet Homeschooling so toll, dass sie ihre Kinder eigentlich nie wieder in die Schule schicken will. Autor/-en: Barbara Ruscher

Audio Download .