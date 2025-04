Barbara Ruscher: Diversität und Trump

WDR 2 Kabarett. . 02:39 Min. . Verfügbar bis 07.04.2027. WDR 2.

Donald Trump möchte am liebsten alles verbieten, was ihm nicht passt. Sämtliche Programme für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion sollen in den USA jetzt gestrichen werden. Barbara Ruscher mit ein paar Gedanken dazu.

