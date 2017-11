Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Neue Wege der Paketzustellung

WDR 2 Servicezeit | 20.11.2017 | Länge: 03:08 Min.

Es gibt immer mehr Möglichkeiten, an ein Paket zu kommen, wenn es nicht nach Hause geliefert werden kann. Beim Volkswohlbund in Dortmund gibt es neuerdings eine private Paketstation, für die Lieferung von Paketen der Mitarbeiter ins Büro. Die Versicherung gehört zu den ersten Firmen, die mit dem Startup Packadoo zusammenarbeiten. Ähnliche Pionierideen: faltbare Paketsäcke vor der Wohnungstür, Ablage im Kofferraum, von Amazon angekündigt: Smartes Schloss lässt Paketboten in die Wohnung rein. Fragen an Michael Bisping aus der WDR-Verbraucherredaktion. | audio