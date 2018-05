Audio: Wanderbäume in Bottrop

WDR 4 Gut zu wissen | 02.05.2018 | Länge: 02:18 Min.

Bevor ein falsches Bild entsteht: Wanderbäume haben keine Füße und einen Spazierstock. "Wanderbäume" nennt sich ein Projekt, das die Stadt Bottrop gemeinsam mit Wissenschaftlern, Studenten und auch Bürgern gestartet hat. Über zwanzig Bäume wurden in großen Töpfen in mehreren Wohnstraßen in der City aufgestellt und die sollen künftig buchstäblich durch die Straßen wandern, für ein besseres Klima. Autor: Daniel Chur. | audio