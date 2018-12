Audio: Fritz Eckenga: Kein Gammelfleisch

WDR 2 Kabarett | 12.12.2018 | Länge: 02:43 Min.

Was ist eigentlich los? Es ist schon kurz vor Weihnachten und kein Lebensmittelskandal in Sicht! Noch nicht mal Stiftung Warentest warnt vor schädlichen Stoffen in Spielzeug... Autor/-en: Fritz Eckenga. | audio