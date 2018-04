Audio: Florian Schroeder: Lage und Stimmung in Deutschland und Bayern

WDR 2 Kabarett | 24.04.2018 | Länge: 03:02 Min.

Wie ist denn die Stimmung so allgemein? In Deutschland im Allgemeinen und in Bayern im Besonderen? Was richtet eigentlich der Wahlkampf im Süden der Republik für Schäden an? WDR 2 Kabarettist Florian Schroeder hat sich der Lage einmal angenommen. Autor/-en: Florian Schroeder. | audio