Audio: Hart an der Grenze

WDR 5 Unterhaltung am Wochenende | 03.11.2018 | Länge: 01:42:37 Std.

Kabarett der Sonderklasse geht immer hart an die Grenze. Und so präsentiert WDR 5 Moderator Wilfried Schmickler knapp an der niederländischen Grenze, nämlich im Sacklager der Viller Mühle in Goch-Kessel ein Kabarett der Spitzenklasse mit Lisa Feller, Gerburg Jahnke, Gernot Voltz und der Acapella-Gruppe YeoMen. | audio