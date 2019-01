Neujahrstrauma

WDR 2 Comedy | 01.01.2019 | 02:11 Min.

René Steinberg erinnert sich gerne an ein ganz bestimmtes Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Zu "An der schönen blauen Donau" tanzt er mit seiner Frau bis heute Walzer. Danach kommt aber zuverlässig etwas, was die ganze schöne Neujahrsstimmung kaputt macht... Autor: René Steinberg.

