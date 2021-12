Ridle Baku - Habe einfach drauflos gekickt

WDR 2 Einfach Fußball. . 53:59 Min. . Verfügbar bis 02.12.2022. WDR 2.

Der nächste Nationalspieler in "Einfach Fußball"! Und mit dem jungen Wolsburg-Profi gibt es direkt einiges zu bereden: Sein seeehr kurioses Bundesliga-Debut wird natürlich besprochen, klar. Dazu geht es bei Ridle & Sven um das "wilde" Nachtleben in Wolfsburg und ungewöhnliche Vornamen. Dann setzt es vom 23-Jährigen auch noch deutliche Statements zum Thema "Impfpflicht" und "WM 2022 in Katar". Viel drin also in dieser Folge. Mal wieder. Viel Spaß!

