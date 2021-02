Peter Neururer - Alles was ich mache, mache ich mit Vollgas

WDR 2 Einfach Fußball. . 01:02:36 Std. . Verfügbar bis 25.02.2022. WDR Online.

Es gibt Gäste, die muss man nicht vorstellen und Peter Neururer gehört dazu. Deswegen fix zum Inhalt: Sven und Peter besprechen Schalke 04. Das was schiefgelaufen ist, das was jetzt kommt und das, was Peter anders gemacht hätte. Zudem spricht Neururer offen über Vorurteile und wie er damit umgeht. Lustig wird es trotzdem: "Peter als kiffender Jugendlicher"," Peter mit Blaulicht durch Bochum" und "Peter verschenkt wissentlich teure Uhren", sind nur drei von vielen Kapiteln in dieser Folge...

