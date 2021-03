Michael Rummenigge - Bin ein absoluter Straßenfußballer

WDR 2 Einfach Fußball. . 01:02:00 Std. . Verfügbar bis 04.03.2022. WDR Online.

In der neuen Folge geht es um Michael Rummenigges Kindheit als Straßenfußballer in Lippstadt und italienische Freundschaften. Und was er heute macht: Er guckt Germany's Next Topmodel - kein Scherz!

