Michael Rummenigge - Bin ein absoluter Straßenfußballer

WDR 2 Einfach Fußball. . 01:02:00 Std. . Verfügbar bis 04.03.2022. WDR Online.

Sven und Michael Rummenigge liefern in dieser Folge das volle Programm: Es geht um Rummenigges Kindheit als Straßenfußballer in Lippstadt, italienische Freundschaften und eine A-Jugend, aus der vier Bundesligaspieler entstanden. Der 57-Jährige erzählt dazu, wie er als Zwölfjähriger an der Säbener Straße mitkickte und äußert sich zum Auftritt seines Bruders Karl-Heinz im aktuellen Sportstudio. Ach ja: Früher war er Schalker und heute guckt er Germany's Next Topmodel. Kein Scherz. Viel Spaß!

