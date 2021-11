Lutz Pfannenstiel - Herzensverein? Hoffenheim!

WDR 2 Einfach Fußball. . 01:07:19 Std. . Verfügbar bis 18.11.2022. WDR 2.

Dieser Pfannenstiel ist und bleibt ein Tausendsassa! Der ehemalige deutsche Keeper ist der weltweit erste Fußballspieler, der in jedem der sechs anerkannten Kontinentlverbände als Kicker unter Vertrag stand. Und genau deshalb hat er auch so viel zu erzählen. Mit Sven geht es in St. Louis, Missouri (klar, wo auch sonst) um sein neues großes Projekt in der MLS. Aber auch ein Affe auf der Torlatte, ein Pinguin im Bad und Heuschrecken in Finnland sind Thema. Na dann mal los...

