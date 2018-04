Audio: Dortmund - Bayern: Langweilig oder deutscher Classico? #Fußball

WDR 2 Bundesliga ToGo | 29.03.2018 | Länge: 28:03 Min.

Die Bayern können Ostersamstag Meister werden - Wenn sie gegen Dortmund gewinnen und Schalke gegen Freiburg verliert. Ist die Liga so schlecht oder sind die Bayern so stark? Darüber diskutieren Torben Beckmann und Jürgen Bergener in der neuen Ausgabe von Bundesliga to go - dem Podcast von der Sportschau und Liga Live. Außerdem blicken die beiten auf Deutschland - Brasilien zurück und wagen einen WM-Ausblick // Der Podcast live: jeden Donnerstag um 15 Uhr auf der Facebook-Seite der Sportschau | audio