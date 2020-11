Erwin Kremers - Wir hatten einen Führerschein mehr als Reus

WDR 2 Einfach Fußball. . 52:56 Min. . Verfügbar bis 26.11.2021. WDR Online.

Achtung, Achtung: Nostalgie-Alarm! Denn: Erwin Kremers ist zu Gast. Der Gladbacher mit königsblauem Blut schwelgt in dieser Folge gemeinsam mit Sven in so einigen Erinnerungen. Es geht um die gute alte Zeit auf dem Platz mit seinem Zwillingsbruder Helmut, den FC Schalke 04 samt Stan Libuda & Glückauf-Kampfbahn und so manches Erlebnis unter Hennes Weisweiler. Dazu: Eine 100-DM-Wette, zwei Kremers und nur ein Führerschein, ein unmoralisches Raststätten-Angebot aus Bielefeld und, und, und...

