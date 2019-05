Audio: Das Derby der Gegensätze

WDR 2 Bundesliga ToGo. . 21:53 Min. . WDR Online.

Nach dem Osterwochenende ist vor dem 31. Spieltag! Frisch aus dem Ei gepellt melden sich Moderator Sven Pistor und Sportschau Reporter Jürgen Bergener wieder sportlich zu Wort. Es geht um Elfmeterpfiffe an der Weser, das große Revierderby und all die Spiele, die am kommenden Wochenende sonst noch anstehen. | audio