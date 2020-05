#37 Samir Arabi, ein Öcher Jong in Bielefeld

WDR 2 Einfach Fußball. . 41:27 Min. . Verfügbar bis 27.05.2021. WDR Online.

"Der Öcher ist ein Aachener Jung, dem sein Herz an Oche hängen tut." Ziemlich zutreffend, was Samir Arabi angeht. Der gebürtige Aachener ist Sportchef bei Arminia Bielefeld, übernahm den DSC 2011 quasi als "Chaosklub". Heute steht Bielefeld unter Arabis Führung kurz vor dem Aufstieg in die Bundesliga. Sven Pistor und WDR-Kollege Daniel Neuhaus sprechen mit dem 41-Jährigen über Arminias Entwicklung, Management in Krisenzeiten & klären, wieso man auch mal einem Erstligisten einen Korb geben kann.

