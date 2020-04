#33 Markus Gisdol, von Geislingen ins Geißbockheim

WDR 2 Einfach Fußball. . 39:25 Min. . Verfügbar bis 28.04.2021. WDR Online.

Eine neue Ausgabe von "Einfach Fußball" ist da! Diesmal nimmt sich FC-Trainer Markus Gisdol die Zeit und spricht mit Sven Pistor und ARD-Kollege Holger Dahl über Trainingsteuerung während der Corona-Krise, das Kölner Team & seinen Karrierestart in Baden-Württemberg. Wie verändert sich das Coaching bei Geisterspielen? Was macht die Kölner Mannschaft aus? Und wie schafft man es, sich mit Mitte 20 in ballorientiertes Verteidigen zu verlieben? Die Antworten und noch viel mehr gibt's hier.

Audio Download .