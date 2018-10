Audio: WDR 2 Bücher: David Foster Wallace - Der Spaß an der Sache

WDR 2 Bücher | 30.09.2018 | Länge: 04:02 Min.

David Foster Wallace hat nicht nur große Romane verfasst. Der Band "Der Spaß an der Sache" versammelt Essays und Reportagen, in denen der bedeutende US-Autor und brillante Beobachter den American Way of Life aufs Korn nimmt. Autor: Denis Scheck. | audio