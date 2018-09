Audio: Charlotte Perkins Gilman: Die gelbe Tapete

WDR 3 Lesung | 22.09.2018 | Länge: 46:58 Min.

Eine junge Mutter wohnt den Sommer über mit ihrer Familie in einem alten Herrenhaus. Weil sie an einer nervösen Schwäche leidet, bleibt sie in dem riesigen Schlafzimmer allein und schaut die seltsame gelbe Tapete an. // Von Charlotte Perkins Gilman / Gelesen von Marleen Lohse / Redaktion: Imke Wallefeld / WDR 3 / www.wdr3.de | audio