Audio: Carole Fives: Eine Frau am Telefon

WDR 2 Bücher | 22.04.2018 | Länge: 05:30 Min.

Mutter ruft an, mehrmals am Tag. Erzählt ihren erwachsenen Kindern wahllos von allem, was ihr in den Sinn kommt. Mutter nervt, jammert, schimpft und schmeichelt. "Eine Frau am Telefon" ist eine vergnügliche emotionale Achterbahn. Autor: Christine Westermann. | audio