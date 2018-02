Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: WDR 2 Bücher: "Patria" von Fernando Aramburu

WDR 2 Bücher | 28.01.2018 | Länge: 04:33 Min.

Der Terror der baskischen ETA, gespiegelt in zwei Familiengeschichten: davon erzählt Fernando Aramburu in seinem Roman "Patria". "Patria" heißt Vaterland, Heimat. Aber was ist Heimat? Die beiden Frauen und ihre Familie, um die es in Fernando Aramburus von der Kritik gefeierten Roman geht, sehen ihre Heimat mit verschiedenen Augen. Autor: Denis Scheck. | audio