Audio: Ulrike Edschmid: Das Verschwinden des Philip S. (3/3)

WDR 3 Lesung | 09.06.2018 | Länge: 53:32 Min.

WDR 3 Lesung: In dem autobiographischen Roman "Das Verschwinden des Philip S." erinnert sich Ulrike Edschmid an die Studentenbewegung in Berlin und an ihre Liebe zu Philip, dem Filmstudenten, der sich irgendwann der militanten "Bewegung 2. Juni" anschließen wird. // Gelesen von Sissy Höfferer / Redaktion: Imke Wallefeld / WDR 2018 / www.wdr3.de | audio