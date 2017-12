Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Taschendiebe

WDR 3 Lesung | 09.12.2017 | Länge: 49:31 Min.

In den Handtaschen der Frauen verbergen sich das Leben und die Liebe, Alltag und Träume. Wer von ihnen erzählt, greift tief hinein in die weibliche Existenz. Fünf Geschichten, die in der Tasche versteckt sind und literarisch ausgepackt werden.Geschichten von Lucy Fricke, Judith Hermann, Judith Kucarth, Sabine Bergk und Manuela Reichart. Redaktion: Imke Wallefeld; Produktion: WDR 2017. | audio