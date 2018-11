Audio: Christoph Peters - Das Jahr der Katze

WDR 2 Bücher | 28.10.2018 | Länge: 04:46 Min.

Auch in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gibt es so herrlich entspannt erzählte Romane wie Christoph Peters wundervolle Hommage an die Yakuza-Krimis. "Das Jahr der Katze" ist einer der ganz seltenen Romane, der Krimifans und Literaturliebhaber zu versöhnen weiß. Autor: Denis Scheck. | audio