Audio: NRW-Tipp: Rheinbach

WDR 5 Mit Neugier unterwegs - Das Reisemagazin. . 04:59 Min. . WDR 5. Von Sebastian Tittelbach.

Heute geht es in eine Stadt, die quasi zwischen Regionen steht. Nicht mehr ganz Rheinland, aber auch noch nicht Eifel: Rheinbach ist das Ziel. Schon die alten Römer waren hier, so schlecht kann's hier also nicht sein. | audio