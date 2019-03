Audio: Stößels Komödie in Wuppertal zeigt "Der Muttersohn"

WDR 4 Gut zu wissen | 21.03.2019 | Länge: 02:18 Min.

Stößels Komödie in Wuppertal zeigt "Der Muttersohn" von Florian Battermann. Eine Frau will sich nicht vor ihrer Mutter blamieren und inszeniert eine verlogene Familienidylle. Energiegeladene Schauspieler in einer wilden Verwechslungskomödie. Autor: Stefan Keim. | audio