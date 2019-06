Audio: Bahn schafft "Schönes-Wochenende-Ticket" ab

Die Bahn schafft das "Schönes-Wochenende-Ticket" zum Fahrplanwechsel am 8. Juni ab. Für 44 Euro (plus sechs Euro pro Mitfahrer) konnten damit bis zu fünf Bahnreisende quer durch Deutschland fahren – die Regionalzüge und in vielen Städten auch Busse und U-Bahnen nutzen. Moderation: Frank Krieger. | audio