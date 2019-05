Audio: Frühlingsgefühle am Blömkeberg bei Bielefeld

WDR 4 Spaziergang. . 02:35 Min. . WDR 4.

Der stille Rundwanderweg am Stadtrand von Bielefeld führt über den Galgenberg an großen Wiesen vorbei durch den Buchenwald, in dem viele heimische Tiere und seltene Pflanzen zu Hause sind. Autor: Claudia Kracht. | audio