Audio: Elke Heinemann: Fehlversuche

WDR 3 Lesung. . 52:46 Min. . WDR 3.

Die Schriftstellerin und Journalistin Elke Heinemann wurde 1961 in Essen geboren. Ihr Text "Fehlversuche" erzählt von einem kleinen Mädchen, das in den 1960er Jahren in einer "Vater-Mutter-Kind" Familie im Ruhrgebiet aufwächst. // Gelesen von Elke Heinemann / WDR 2017 | audio