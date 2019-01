Audio: "Bergeners" von Tomas Espedal

WDR 5 Scala - Bücher | 08.01.2019 | Länge: 07:10 Min.

Ich, die anderen und meine Stadt: Der norwegische Schriftsteller Tomas Espedal zieht den Leser unaufhaltsam in einen Bann der großen Lebensfragen. In "Bergeners" geht es um das Beobachten, das Schreiben und die Liebe in Norwegen und in aller Welt. | audio