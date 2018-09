Tetje Mierendorf, Schauspieler und Autor

WDR 2 Jörg Thadeusz | 26.09.2018 | 26:20 Min.

In der Rolle des immer lustigen Dicken kannte ihn ganz Deutschland in TV-Comedy- und Improvisationsreihen: Der Schauspieler Tetje Mierendorf brachte zu Spitzenzeiten 180 Kilo auf die Waage. 2014 legte er den Schalter um und speckte in drei Jahren rund 70 Kilo ab. "Halbfettzeit. Mein neues Leben ohne Rettungsringe" heißt das Buch über seine Lebensverbesserung. Bei WDR 2 Jörg Thadeusz redet Mierendorf darüber, wie es sich anfühlt, nach gut 40 Jahren schlank zu sein.

